Farming Simulator 22: il nuovo trailer ne annuncia la data di lancio

Quello della coltivazione, si sa, non è un lavoro semplice: richiede passione e dedizione. Ce lo ricorda GIANTS Software con il suo nuovo trailer cinematografico per Farming Simulator 22, che in chiusura ci rivela anche la data di lancio del gioco, in arrivo il 22 novembre 2021 su PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.











I più attenti avranno indubbiamente notato come il trailer riveli anche nuovi tipi di colture che saranno presenti nel gioco, cioè uva, olive e sorgo. Anche il parco di macchinari si espanderà rispetto a quello del suo predecessore, arrivando a includere la vendemmiatrice New Holland Braud 9070L e le motrici del marchio Mack Trucks. Ricordiamo che Farming Simulator 22 sarà il primo gioco della serie auto-pubblicato da GIANTS Software.