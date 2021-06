Kim Swift, designer di Portal, si unisce a Xbox Game Studios Publishing

Continua la caccia di talenti di Microsoft, anche se stavolta la notizia non riguarda l’acquisizione di uno studio. Xbox Game Studios Publishing ha infatti annunciato di aver siglato un accordo con Kim Swift, nota per il suo ruolo di primo piano in Portal, Left 4 Dead e Quantum Drop. Di recente, Kimblery Swift era entrata a far parte degli studi interni di Google Stadia, che come ricorderete sono stati chiusi dal colosso di Mountain View pochi mesi fa. Anche in quel di Microsoft, Kim Swift continuerà a lavorare nello stesso settore: stando alla dichiarazione, si occuperà infatti di “collaborare con studi indipendenti nel creare giochi per il cloud.”

Alcune voci circolate nelle ultime ore suggeriscono come il primo progetto della Swift coinciderebbe anche con un titolo sviluppato da Hideo Kojima su ecosistema Xbox. Ultimamente, però, di voci che circondano il creatore di Metal Gear Solid ne abbiamo viste già abbastanza, quindi preferiamo aspettare conferme ufficiali.