In vista dell’imminente lancio di Scarlet Nexus, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer in live action per celebrare l’uscita del gioco su PC e console.











Realizzato con un mix di VFX e scene catturate dal vivo, il corto dal taglio cinematografico introduce l’incipit che dà il via alle vicende narrate nel videogioco.

Scarlet Nexus (qui recensito dal nostro Marco Bortoluzzi) uscirà domani, venerdì 25 giugno, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.