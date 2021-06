NEO: The World Ends With You, in arrivo una demo su PS Store ed eShop

Square Enix ha fatto sapere che a partire da domani sarà disponibile una demo di NEO: The World Ends With You scaricabile liberamente dal PlayStation Store e dal Nintendo eShop, rispettivamente in formato PS4 e Switch. La compagnia nipponica ha inoltre diffuso il final trailer in vista dell’uscita del gioco, prevista per il prossimo mese.











Nella demo, i giocatori potranno provare i primi due giorni del Gioco dei Demoni e incontreranno il protagonista Rindo, il suo amico Fret e molti altri personagg. Potranno anche accettare delle missioni, iniziare a raccogliere le spille che garantiscono i vari psico e provare in prima persona i combattimenti frenetici del gioco contro il misterioso Rumore, usando gli psico che più si addicono al loro stile. Inoltre, se si acquista NEO: The World Ends With You sulla stessa piattaforma, i progressi nella demo verranno trasferiti nel gioco completo.

NEO: The World Ends With You uscirà su PS4 e Nintendo Switch il prossimo 27 luglio. È inoltre previsto il lancio di una versione PC, la quale debutterà sull’Epic Games Store nel corso dell’estate.