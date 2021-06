GreedFall: Gold Edition ha una data di uscita ufficiale

Focus Home Interactive ha svelato la data di uscita ufficiale di GreedFall: Gold Edition, nuova edizione dell’ottimo videogioco di ruolo targato Spiders uscito originariamente un anno e mezzo fa.

La Gold Edition includerà sia il gioco base che la nuova espansione intitolata The De Vespe Conspiracy, che espande il mondo e la storia di GreedFall invitando i giocatori a mettere piede in una regione precedentemente sconosciuta di Teer Fradee. Inoltre, approfittando dell’uscita di questa nuova edizione, gli sviluppatori hanno predisposto un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S che introduce nuove migliorie grafiche, tra cui una risoluzione che raggiunge i 4K nativi, caricamenti rapidi e prestazioni migliorate. L’aggiornamento sarà gratuito per i possessori del gioco nei formati per PS4 e Xbox One.

Sia l’update che GreedFall: Gold Edition saranno disponibili a partire dal 30 giugno prossimo.

