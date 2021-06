The King of Fighters XV: ecco il trailer di Vanessa

Continua ad espandersi la lista di lottatori di The King of Fighters XV. Oggi è il turno di Vanessa, lottatrice dai capelli rossi che va a completare il trio noto come team Secret Agent, del quale fa parte assieme a Blue Mary e Luong. Non fatevi incantare troppo dal suo aspetto, però, perché la ragazza in questione è in grado di tirare scariche di pugni mica da ridere, come testimoniato dal suo trailer di presentazione.











Veterana della serie da più di vent’anni, Vanessa ha uno stile di combattimento che richiama la boxe tradizionale, al quale è in grado di unire la sua incredibile velocità. Ricordiamo che The King of Fighters XV è stato di recente rinviato, e vedrà la luce durante il primo trimestre del 2021.