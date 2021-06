Dying Light 2: svelato un nuovo evento digitale, ecco data e ora

Con un messaggio recapitatoci in redazione nelle scorse ore, Techland ha voluto annunciare un nuovo evento digitale dedicato a Dying Light 2.

Il secondo episodio del format Dying 2 Know verrà infatti trasmesso in diretta il prossimo 1° luglio a partire dalle 21:00 (ora italiana). Nel corso della trasmissione verranno diffusi ulteriori dettagli sul videogioco in uscita il 7 dicembre 2021 su PC e console.

Di seguito riportiamo il messaggio che ci è stato inviato dallo studio polacco: “Superstite, la Notte sta scendendo, e con essa si risvegliano gli incubi che durante il giorno si celano nei propri nascondigli. È arrivato il momento di fare i rifornimenti necessari per ripristinare un senso di speranza nei cuori dei pochi cari che abbiamo, per cominciare a vivere sui tetti. Tuttavia, prima di scendere in strada, devi sapere cosa si nasconde nell’oscurità. La posta in palio è alta, ma il prezzo che dovrai pagare, se rimarrai al buio troppo a lungo, sarà ancora più alto. Buona fortuna e ricorda: Stay Human!”

