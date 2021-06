Kerbal Space Program compie 10 anni, arriverà su PS5 e Xbox Series X|S

Nel corso delle celebrazioni per il decimo compleanno di Kerbal Space Program, Squad e Private division hanno annunciato che i bizzarri omini verdi arriveranno anche su PS5 e Xbox Series X|S. Nel caso di Kerbal Space Program Enhanced Edition, chi già possiede il gioco potrà fare l’upgrade gratuito alla versione next-gen, che includerà il supporto a mouse e tastiera. Anche il seguito, attualmente previsto per il 2022, lancerà su console di nuova generazione.











Squad non si è però dimenticata della sua utenza PC. Su quest’ultima piattaforma è infatti disponibile da oggi l’aggiornamento On final approach per Kerbal Space Program, che include fra le altre cose:

Un nuovo Strumento manovra per aiutare nella creazione di nodi di trasferimento tra diversi corpi celesti

Una nuova tuta spaziale

Nuove parti: lanciatori di fuochi artificiali e pannelli solari

Uno strumento sveglia per aiutare i giocatori a tener traccia degli eventi più importanti

Easter egg per tutto il sistema solare

Su PC il gioco è inoltre disponibile a un prezzo scontato del 75% (10€). Di seguito potete trovare un’infografica che mostra tutti i risultati raggiunti dai kerbonauti nel corso degli ultimi dieci anni.