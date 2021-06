Epic Games Store regala Sonic Mania e Horizon Chase Turbo

Un nuovo giro di giochi gratis è arrivato per l’Epic Games Store. Questa settimana sono ben due i titoli in regalo sulla piattaforma digitale degli autori di Fortnite: si tratta di Sonic Mania e di Horizon Chase Turbo.

Come sempre, per riscattare entrambi i videogiochi basta dirigersi sulla home page del negozio virtuale e seguire le semplici istruzioni. Una volta approfittato dell’offerta, i giochi verranno aggiunti permanentemente alla vostra libreria digitale. Bisogna affrettarsi, però: l’offerta è valida solo fino al prossimo 1° luglio.

Condividi con gli amici Inviare