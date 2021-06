Join The Indie: da oggi al via la terza edizione della kermesse

Video Games Party presenta la terza edizione di Join The Indie, la manifestazione digitale dedicata agli sviluppatori italiani, questa volta realizzata in collaborazione con Intel e Acer. La kermesse virtuale si terrà oggi e domani, per una due giorni piena di eventi a cui parteciperanno tanti ospiti speciali.

A tal proposito, novità della terza edizione sarà una giornata dedicata ai guru dell’industria, ovvero esperti navigati con esperienza pluriennale nel settore che racconteranno i “dietro le quinte” del loro mestiere per soddisfare le curiosità degli amanti dei videogiochi ed essere fonte di ispirazione per gli studi emergenti attraverso i loro interventi. Tra gli ospiti della prima giornata spiccano Cristina Nava di Ubisoft Milan (Associate Producer), il creatore di videogiochi, il regista e pluripremiato scrittore Christian Cantamessa (tra i suoi più grandi successi Red Dead Redemption e la serie Manhunt), e Marco Massarutto, Executive & Licensing Manager di Kunos Simulazioni, i creatori di Assetto Corsa.

Vi sarà anche l’intervento di Giorgio Catania, responsabile IIDEA (ex AESVI), l’associazione di categoria nata per promuovere a tutti i livelli il mondo dei videogiochi in Italia. Ospite internazionale: Borislav Slavov, compositore pluripremiato che ha creato le colonne sonore di Crysis 2 e 3, Baldur’s Gate 3, Divinity: Original Sin II.

Inoltre, in collegamento interverranno due veterani del calibro di Chris Taylor creatore di titoli come Total Annihilation, Dungeon Siege e Supreme Commander, e Warren Spector creatore di System Shock, Deus Ex e Epic Mickey.

Sul palco di Join The Indie si avvicenderanno anche questi sviluppatori italiani:

34BigThings

3d Clouds

Cordens interactive

Gamera Interactive

Leonardo Interactive insieme a Invader Studios

Mixed Bag

Reply Game Studios

Studio Evil

Trinity Team

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 16:00 di oggi tramite il sito ufficiale della manifestazione.