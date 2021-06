Insomniac Games al lavoro su un videogioco multiplayer per PS5

Dopo averci regalato il fenomenale Ratchet & Clank: Rift Apart, i ragazzi di Insomniac Games si sono già messi al lavoro sul loro prossimo progetto: un videogioco multiplayer in arrivo, naturalmente, in esclusiva su PS5.

È proprio lo studio californiano a darne pubblica notizia tramite l’annuncio in cui viene pubblicizzata l’apertura alle assunzioni per cinque figure professionali. Insomniac è difatti alla ricerca di un creative director, uno story lead, un art director, un VFX artist e, cosa più importante, system designer incaricato di supervisionare i lavori su tutti gli aspetti relativi al multiplayer del progetto.

A questo punto possiamo immaginare che i lavori siano ancora in alto mare data l’assenza di queste figure chiave, dunque è molto probabile che ci vorrà un bel po’ di tempo prima che Sony e Insomniac Games possano svelare questo progetto al grande pubblico.

Condividi con gli amici Inviare