Heroes of Reach sarà la prima stagione multiplayer di Halo Infinite

Mentre mancano ancora alcuni mesi al lancio di Halo Infinite, gli sviluppatori di 343 Industries hanno voluto svelare alcuni dettagli su Heroes of Reach, ossia la prima stagione multiplayer dello sparatutto per PC e console Xbox.

“Reach è il crogiolo di una storia profonda, un luogo chiave per gli Spartan del passato e un punto nevralgico per la nuova generazione di Spartan che si prepara ad affrontare i pericoli e i misteri di una galassia profondamente segnata dagli eventi di Halo 5,” ha dichiarato Joseph Staten, head of creative di 343 Industries. Per questo motivo è stato scelto come tema per la stagione di debutto del multiplayer di Halo Infinite, che vi ricordiamo sarà del tutto free-to-play.

Staten spiega che sarà possibile sbloccare oggetti di customizzazione estetica con i quali personalizzare il look del proprio personaggio, probabilmente a tema Reach. Nessuna conferma al momento, ma difficilmente gli sviluppatori si lasceranno sfuggire l’occasione di offrire oggetti tematicamente in linea con la celebre Squadra Noble.

343 Industries ha poi affermato che le stagioni si avvicenderanno a intervalli regolari, segnando via via dei momenti di trasformazione all’interno dell’universo di Halo.

Vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà su PC, Xbox One e Series X|S nel periodo delle prossime festività natalizie, tuttavia al momento non è ancora stata fissata una data di uscita definitiva.

