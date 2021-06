Un nuovo titolo della serie Mana è in arrivo su console

Durante il livestream dedicato al trentesimo anniversario della serie Mana, Square Enix ha annunciato che un nuovo videogioco della saga è attualmente in lavorazione e arriverà prossimamente su console.

Il producer Masaru Oyamada spiega che lo sviluppo è ancora in uno stadio iniziale, pertanto non possono essere forniti dettagli sul gioco e potrebbe volerci un po’ di tempo prima che l’opera veda la luce del sole.

Nel frattempo, Square Enix ha approfittato dell’occasione per svelare lo spin-off mobile Echoes of Mana e The Teardrop Crystal, la serie anime ufficiale di Legend of Mana.

