Dynasty Warriors 9 Empires: pubblicato il primo trailer del gioco

Dopo l'annuncio risalente a settembre dell'anno scorso, Koei Tecmo e Omega Force hanno pubblicato il primo trailer per Dynasty Warriors 9 Empires. Il video è attualmente solo disponibile nella sua versione in lingua giapponese, ma fortunatamente l'idioma del gameplay (e delle sonore botte) non conosce confini linguistici.











Oltre a combattere con i personaggi più famosi della pluridcennale serie, il titolo ci permetterà anche di creare il nostro personaggio e di affrontare con loro la campagna. Rinviato di recente, Dynasty Warriors 9 Empires non ha ancora una data di lancio precisa, ma dovrebbe in ogni caso uscire entro la fine del 2021. Molto più vicino il lancio di Samurai Warriors 5, previsto per il 27 luglio.