Demon Slayer: The Hinokami Chronicles arriverà in Occidente a ottobre

SEGA ha da poco annunciato che Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles arriverà anche in Europa e Nord America a partire dal 15 ottobre 2021. Le piattaforme previste per il lancio sono PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S; il titolo è già disponibile per il preordine su console a breve lo sarà anche tramite Steam. Chi effettua il preorder della Digital Deluxe potrà accedere al gioco dal 13 ottobre.

Sviluppato da CyberConnect2, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ci mette nei panni di Tanjiro, un giovane ragazzo che vede la sua famiglia massacrata dai demoni e sua sorella a sua volta trasformata in un demone. Tanjiro deciderà dunque di diventare un ammazzademoni, cercando allo stesso tempo di salvare sua sorella dalla trasformazione. Il gioco ci permetterà di rivivere i momenti più memorabili degli archi narrativi Unwavering Resolve e Mugen Train. SEGA ha anche pubblicato due nuovi trailer, disponibili di seguito.