Star Wars: The Old Republic, svelata l'espansione Legacy of the Sith

In occasione del decimo compleanno di Star Wars: The Old Republic, BioWare ha presentato la nuovissima espansione intitolata Legacy of the Sith.

Questo contenuto del celebre MMORPG ambientato nell’universo di Guerre Stellari permetterà ai giocatori di prendere parte a una campagna militare finalizzata a proteggere un pianeta che, avendo scoperto il piano definitivo del rinnegato Sith Darth Malgus, si è rivelato vitale per la loro fazione. Inoltre, l’espansione introdurrà la nuova funzione Combat Styles, che espande ulteriormente l’esperienza personalizzata di The Old Republic attraverso gli stili di combattimento. Saranno presenti anche un Flashpoint ambientato in una tomba in cima a una montagna sul remoto pianeta Elom, e un’operazione che si svolge fra i resti di una stazione di ricerca nello spazio profondo.

Legacy of the Sith sarà disponibile su PC entro fine anno.

Condividi con gli amici Inviare