Il Solstizio degli Eroi sta per tornare in Destiny 2

L’evento partirà il prossimo 6 luglio e durerà un mese intero. Durante il Solstizio degli Eroi, a ogni giornata verrà assegnato un elemento specifico. I Guardiani dovranno cambiare l’elemento dei propri attacchi per far sì che corrisponda a quello giornaliero, ottenendo un beneficio elementale unico tra i quattro esistenti. Durante la Giornata del Prisma, i Guardiani potranno sfruttare tutti e quattro i benefici elementali, tuttavia questi saranno attivabili uno per volta. Tornerà anche la Zona Eterea Europea, nella quale i giocatori potranno sconfiggere boss e sbloccare ricche casse di bottino.

Oltre all’armatura del Solstizio specifica di classe e potenziabile, il Solstizio degli Eroi di quest’anno introduce anche un nuovo fucile a pompa leggendario, un involucro di Spettro esotico, un emblema e i ricchi pacchetti del Solstizio. L’Everversum offrirà decori universali luminosi in cambio di argento o polvere luminosa, da abbinare alla sottoclasse equipaggiata. L’evento terminerà il 3 agosto.