The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ecco i miglioramenti in arrivo

Nintendo ha pubblicato un nuovo video dedicato a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, remaster in arrivo su Nintendo Switch a partire dal 16 luglio. Questa versione presenterà framerate migliorato, salvataggio automatico e altro ancora.











Ecco la lista completa di funzionalità aggiuntive presenti in questa remaster:

Aiuto opzionale da Faih : Faih appare solo nelle cut-scenes o quando necessario. Può anche essere chiamata manualmente per fornire suggerimenti.

: Faih appare solo nelle cut-scenes o quando necessario. Può anche essere chiamata manualmente per fornire suggerimenti. Comandi adattati al pad del Nintendo Switch

al pad del Nintendo Switch Framerate migliorato : Skyward Sword HD può contare sulla fluidità dei 60 frame al secondo.

: Skyward Sword HD può contare sulla fluidità dei 60 frame al secondo. Avanzamento rapido dei dialoghi , tramite la semplice pressione del tasto B

, tramite la semplice pressione del tasto B Informazioni sugli oggetti semplificate : verrano visualizzate solo la prima volta che l’oggetto viene raccolto.

: verrano visualizzate solo la prima volta che l’oggetto viene raccolto. Filmati e dialoghi dei tutorial ignorabili

Salvataggio automatico, che andrà ad aggiungersi a quello manuale.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sarà disponibile su Nintendo Switch al prezzo di 59,99€.