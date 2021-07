Might & Magic X: Legacy rimosso da Steam

Nel corso delle ultime ore, Ubisoft ha rimosso Might & Magic X: Legacy da Steam. La decisione è stata presa in seguito a un problema che ha afflitto il DRM interno del gioco. Nello specifico, con la sospensione dei servizi online per il titolo i giocatori hanno ben presto scoperto che non avevano perso solo l’accesso ad eventuale contenuto legato ad Uplay, ma anche la possibilità di accedere al gioco tramite il suo DRM. Might & Magic X: Legacy, dunque, è diventato a tutti gli effetti ingiocabile, e pare che piuttosto che risolvere il problema Ubisoft abbia preferito rimuoverlo completamente dagli store digitali. Il gioco, ovviamente, rimarrà nelle librerie di chi già lo possiede.

La speranza è che la rimozione sia soltanto temporanea, e che il publisher francese si stia adoperando per trovare una soluzione più accettabile.