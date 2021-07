Total War: Warhammer II, un video presenta il rework dei Beastmen

Con l’arrivo del DLC The Silence & The Fury su Total War: Warhammer II la fazione dei Beastmen potrà contare su nuovi assi nella manica. I bestiali seguaci degli déi del Caos hanno infatti ricevuto un rework piuttosto significativo, e per assicurarsi che nessuno arrivi impreparato Creative Assembly ha girato un video che spiega le novità in arrivo. Vi anticipiamo subito che a questa fazione piace menare un sacco, quindi affilate le asce.











Gran parte delle meccaniche dei Beastmen saranno infatti legate al vincere battaglie, al conquistare caposaldi e al razziare territori: è così per esempio per le Herdstone, strutture che potremmo ereggere negli avamposti nemici catturati e che designeranno un’ampia area come Bloodground. Vincere battaglie in quest’area ci permetterà di accumulare Devastation, che a sua volta useremo per compiere un rituale fondamentale per sbloccare le Rewards of Dread. Anche la ricerca dei Beastmen funziona in modo particolare: lungi dal dedicarsi allo studio in lussuriose accademie, questi sanguinari servitori del Caos dovranno soddisfare specifici obiettivi per progredire in questo campo.

L’aggiornamento dei Beastmen arriverà su Total War: Warhammer II in contemporanea con il DLC The Silence & The Fury, e cioè il 14 luglio.