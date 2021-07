Dopo un periodo di incertezza dovuto al rifiuto svedese, Valve ha annunciato data e luogo della prossima edizione del suo prestigioso torneo di Dota 2, il The International 10. La competizione si terrà in Romania, all’interno dell’Arena Nationala di Bucarest; la fase a gironi durerà dal 7 al 10 ottobre mentre l’evento principale prenderà il via il 12 ottobre. Il 17 dello stesso mese, le due squadre più forti si sfideranno in un accanito tenzone alla meglio delle cinque partite. Il team vincitore si potrà portare a casa una considerevole fetta del sostanzioso montepremi, che quest’anno supera di poco i quaranta milioni di dollari. Al solito, gli scontri potranno essere seguiti sia su Twitch che all’interno di Dota 2 stesso.

Condividi con gli amici Inviare