Apex Legends: ecco il trailer dell'evento Thrillseekers

Una volta risolti i problemi con gli hacker, sembra proprio che Apex Legends non abbia intenzione di perdere tempo. A partire dal 13 luglio prenderà infatti il via il nuovo evento Thrillseekers, che durerà fino al 3 agosto e vedrà l’arrivo di una nuova, scottante mappa per la modalità Arena. E, ovviamente, tutta una nuova serie di gingilli estetici disponibili per un periodo limitato.











Sempre a partire dal 13 luglio, prenderà il via anche lo Splash Summer Sale, che vedrà tornare sul negozio alcune delle skin più apprezzate dai giocatori di Apex Legends, oltre ad offrire pacchetti di gioco a un prezzo scontato.