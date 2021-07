CD Projekt finalizza l'acquisizione di Digital Scapes Studios

Dopo l’annuncio risalente a marzo, CD Projekt può oggi confermare l’avvenuta acquisizione dello studio canadese Digital Scapes Studios. Questo capace team di sviluppatori sarà rinominato in CD Projekt RED Vancouver, e andrà a collaborare con la controparte polacca nell’espandere l’offerta di CD Projekt. Ricordiamo che nei prossimi anni, lo studio intende adottare un approccio diverso, meno incentrato su titoli massicci sia in termini di contenuto che di tempo di sviluppo come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. In questo senso, l’ingresso di CD Projekt RED Vancouver nel novero dei team di sviluppo rientra perfettamente in questa strategia rinnovata.

