The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, pubblicato un nuovo trailer

Mancano ormai pochi giorni al lancio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, e Nintendo ha deciso di ricordare a tutti la data del 16 luglio con un nuovo trailer. Ricordiamo che questo capitolo della serie è (al momento: vedremo cosa si inventerà in futuro Nintendo) il primo in ordine cronologico per quanto riguarda le avventure di Link e Zelda. Il video pubblicato mostra sia aspetti della storia che di gameplay del titolo, conditi da una buona dose di giochi di parole.











