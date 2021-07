Sonic Colors: Ultimate, un trailer presenta le novità della remaster

SEGA ha deciso di mostrare ai fan cosa di preciso potranno aspettarsi dalla remaster Sonic Colors: Ultimate, in arrivo il 7 settembre 2021 su PC e console. Le novità sono state riassunte in un comodo video, e oltre ai classici miglioramenti tecnici – 60 FPS, risoluzione 4K e grafica migliorata – includono anche nuovo contenuto.











Potremo, per esempio, affrontare Metal Sonic in una gara a chi taglia per primo il traguardo, e vincendo otterremo ricompense speciali. Potremo inoltre sbloccare nuovi oggetti estetici per il porcospino blu, e sarà presente il nuovo potenziamento Jade Ghost. A condire tutto questo, Sonic Colors: Ultimate presenterà anche una colonna sonora completamente remixata.