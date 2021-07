The Silver Case 2425 ora disponibile su Nintendo Switch

Gli appassionati delle opere di Suda51 saranno felici di sapete che da oggi The Silver Case 2425 è disponibile su Nintendo Switch al prezzo di 39,99€. Pubblicata da NIS America, questa collezione include i due giochi The Silvers Case e il suo seguito The 25th Ward. Le storie narrate in queste avventure ci mettono nei panni degli investigatori della Heinous Crimes Unit, impegnati a risolvere eingmatici omicidi.











Passo dopo passo, gli agenti scopriranno non solo i responsabili degli omicidi ma anche le inquietanti verità legate a doppio filo alla distopica società in cui vivono. The Silver Case 2425 può contare sulla colonna sonora del famoso compositore Masafumi Takada, che ha già lavorato a killer7, Danganronpa e No More Heroes.