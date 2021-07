Call of Duty: ecco il trailer dell'aggiornamento Mauer der Toten

Activision ha pubblicato un nuovo trailer per Call of Duty: Black Ops Cold War che farà sicuramente la gioia di tutti i fan della modalità zombie. Il video è infatti dedicato all’aggiornamento Mauer der Toten, che vedrà l’introduzione di una nuova mappa ambientata nei dintorni del Muro di Berlino. Se vi state chiedendo che si va di bello a fare a Berlino, la risposta non è un viaggio di piacere: pare infatti che l’invasione degli zombie non abbia preso una bella piega.











L’aggiornamento Mauer der Toten sarà disponibile gratuitamente a partire dal 15 luglio, come parte della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops Cold War. Assicuratevi di avere le armi pronte.