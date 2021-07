I Puffi: Missione Vilfoglia, ecco il primo teaser ufficiale

Microids e IMPS, titolare della licenza internazionale dei Puffi, hanno presentato il primo teaser trailer ufficiale de I Puffi: Missione Vilfoglia, un nuovo platform 3D in arrivo prossimamente su PC e console.











Missione Vilfoglia narrerà le vicende dei Puffi impegnati ancora una volta a sventare i malvagi piani di Gargamella, il quale ha scoperto la formula per creare una pianta malvagia da cui nascono i semi “Viltrappola”, che possono attirare i Puffi e imprigionarli in trappole vegetali. Le Vilfoglie sono anche un grande pericolo per la foresta, poiché sono altamente tossiche, soprattutto per i campi di salsapariglia.

A contrastare le macchinazioni di Gargamella troveremo una squadra formata da Puffetta, Puffo Forzuto, Puffo Quattrocchi e Puffo Chef. Armati di Puffizzatore, un’invenzione rivoluzionaria del Puffo Tuttofare, i quattro dovranno sbarazzarsi dei nemici che incontrano e curare le piante colpite dalla Vilfoglia.

Inoltre, Microids ha presentato due edizioni speciali de I Puffi: Missione Vilfoglia. Si tratta dell’Edizione Puffosissima, che include una copia del gioco per PS4, Xbox One o Switch, tre litografie, un portachiavi del Grande Puffo, e diversi adesivi.



La seconda è l’Edizione da Collezione, che comprende tutti i contenuti dell’Edizione Puffosissima, più una statuetta in resina del Puffo Forzuto e la colonna sonora digitale.



I Puffi: Missione Vilfoglia sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal 26 ottobre 2021. Il gioco è in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X|S, tuttavia le versioni next-gen usciranno nel corso del 2022. I possessori di queste due piattaforme potranno comunque giocare tramite l’apposita funzione di retrocompatibilità.