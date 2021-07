Final Fantasy XIV ha venduto così bene che le copie digitali sono finite

No, non avete letto male il titolo di questa news: come segnalato da alcuni utenti su Reddit, negli ultimi giorni la quantità di copie vendute di Final Fantasy XIV ha raggiunto un volume tale da portare il sito ufficiale di Square Enix ad esaurire le copie disponibili, invitando i potenziali giocatori a mettersi in lista d’attesa. Il curioso imprevisto è stato con tutta probabilità causato dall’esaurimento dei codici pregenerati disponibili, e non dubitiamo che sia stato rapidamente risolto. Giusto pochi giorni fa, Final Fantasy XIV aveva segnato un nuovo record di giocatori in contemporanea su Steam.

