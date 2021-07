Diablo II: Resurrected avrà uno stash più ampio dell'originale

Nel corso degli ultimi giorni, un gruppo di fortunati ha potuto provare in anticipo Diablo II: Resurrected durante una Technical Alpha organizzata dagli sviluppatori. Obiettivo di questa alpha era ovviamente la raccolta di feedback, e il team ha di recente esposto ciò che ha imparato e i cambiamenti che saranno implementati. Si parte con quelli di stampo grafico, perché anche nel tetro mondo di Sanctuary l’occhio vuole la sua parte: magie come Blizzard e Holy Freeze avranno dunque effetti visivi diversi e più rifiniti.

Per quanto riguarda invece gli intereventi di quality of life, quelli cioè che devono migliorare l’esperienza di gioco, lo studio ha specificato di voler intaccare meno possibile l’esperienza originale, ma ha accolto comunque alcune delle richieste più frequenti. Fra le altre, particolarmente significativo è il cambiamento allo stash condiviso, che passerà dai cento spazi dell’originale ai 300 di Diablo II: Resurrected. Infine, è stato aggiunto un orologio in-game: perché va bene che il male non conosce tempo, ma noi comuni mortali è meglio se non passiamo (troppe) notti insonni.