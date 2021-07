The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ecco il trailer di lancio

Si sente una musichetta familiare all’orizzonte, ed eccolo lì: l’eroe vestito di verde più famoso dei videogiochi (scusa, Luigi) spunta all’orizzonte, pronto alla sua prima avventura. Stiamo ovviamente parlando di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, al quale manca ormai solo una giornata al lancio. E quale modo migliore di ricordarcelo che non un nuovo trailer?











Se oltre ad assistere a poetici e magniloquenti trailer siete anche curiosi di sapere come si presenta rispetto all’originale The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, sappiate che la recensione scritta dal nostro Daniele Cucchiarielli è là che vi aspetta.