NBA 2K22: svelati gli atleti di copertina

2K Games ha annunciato quali saranno gli atleti presenti sulla copertina delle due diverse edizioni di NBA 2K22, ultima iterazione della celebre serie di videogiochi dedicati al basket.

Sulla copertina della Standard Edition troveremo lo sloveno Luka Dončić, per ben due volte NBA All-Star: “Essere sulla copertina di NBA 2K22 è qualcosa di molto speciale per me,” dichiara Dončić. “Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese su una copertina che onora i colori della bandiera slovena. Il Basket mi ha dato molto, sono entusiasta di poter restituire qualcosa insieme a 2K Foundations, per aiutare la vita dei bambini di tutto il mondo.”

La NBA 75th Anniversary Edition, invece, celebrerà tre campioni leggendari che hanno rivoluzionato la lega nel corso dei suoi 75 anni di storia:

Kareem Abdul-Jabbar , Hall of Famer, sei volte campione NBA, sei volte MVP e leader di tutti i tempi dei punteggi NBA, una leggenda che ancora oggi influenza il gioco, dal suo “Gancio Cielo” brevettato al suo attivismo sulle questioni sociali;

Dirk Nowitzki, 14 volte All-Star, campione NBA e MVP, incarna non solo l'espansione globale del basket, ma anche l'evoluzione del gioco stesso come il prototipo del "5" con un ottimo tiro;

Kevin Durant, 11 volte All-Star, MVP della lega e due volte campione NBA, una leggenda a sé stante e noto per la sua presenza unica nella lega appare per la terza volta come atleta di copertina di NBA 2K.

La NBA 75th Anniversary Edition presenta un’opera d’arte dipinta dall’artista di Atlanta, Charly Palmer, il cui lavoro nelle belle arti è definito da composizioni complesse e da una tecnica e uno stile unici.

Segnaliamo, infine, che NBA 2K22 sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.