Battlefield 2042: ecco come funzionerà il cross-play

Sebbene con qualche limitazione, Battlefield 2042 supporterà il multiplayer cross-play tra le diverse piattaforme di gioco.

Electronic Arts e DICE hanno precisato che gli utenti PC, PS5 e Xbox Series X|S potranno accedere agli stessi server, con la possibilità di escludere l’utenza PC dal pool di potenziali giocatori, questo perché chi gioca con mouse e tastiera potrebbe avere una marcia in più rispetto a chi è costretto a utilizzare un pad poiché gioca su console.

Per quanto riguarda le piattaforme old-gen, invece, il cross-play funzionerà senza problemi tra gli utenti PS4 e Xbox One, i quali però non potranno giocare assieme a chi gioca su PC e console della generazione attuale. Questo perché sebbene Battlefield 2042 sia pressoché identico su tutte le piattaforme, su PS4 e Xbox One sono supportati solamente 64 giocatori per match, laddove su PC, PS5 e Xbox Series X|S gli utenti massimi ammontano a 128, pertanto anche le mappe differiranno per rispecchiare il numero massimo di giocatori supportati.

Per finire, Battlefield 2042 supporterà la progressione cross-platform, dunque gli elementi sbloccati su una piattaforma saranno legati al profilo del giocatore e disponibili ovunque.

