Il film di Borderlands potrebbe includere anche Handsome Jack

Com’è ben noto, la storia del film di Borderlands non seguirà passo passo quella dei giochi, riprendendone piuttosto molti elementi per creare una storia a sé. Sembra, però, che non sia impossibile la presenza di uno dei personaggi più amati dai fan della serie di Gearbox, e cioè Handsome Jack. A suggerire la cosa è stato Randy Pitchford in persona: il capo di Gearbox ha spiegato come siano state girati diversi segmenti conclusivi del film, e di come alcuni di questi potrebbero proprio puntare all’antagonista di Borderlands 2. La decisione finale in merito ad Handsome Jack, però, spetterà al regista Eli Roth.

