Steam Deck: l'SSD potrà essere sostituito, o aggiunto nel modello base

In seguito all’annuncio di Steam Deck e alla successiva apertura dei pre-order, Valve ha aggiornato la pagina delle specifiche tecniche della piattaforma precisando che ogni modello presenta uno slot SSD NVMe M.2 di tipo 2230, incluso il modello base con memoria eMMC da 64GB.

Ciò significa che chiunque potrà sostituire l’SSD, o aggiungerne uno nel modello base da € 419, anche se la procedura di sostituzione e installazione non sarà semplice. Anzi, la stessa Valve sconsiglia di effettuare il cambio giacché per procedere con l’operazione bisognerà di fatto invalidare la garanzia di Steam Deck, dal momento che lo slot SSD si troverà al di là della schermatura termica e sarà dunque necessario smontare l’intero dispositivo per completare la procedura.

In ogni caso, resta comunque una possibilità da non sottovalutare, sebbene comporti dei rischi e nonostante il prezzo degli SSD NVMe M.2 2230 sia piuttosto elevato.

