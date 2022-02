Prende il via il Two's Day, giornata dedicata a It Takes Two

It Takes Two si è conquistato di diritto una posizione di primo piano fra i giochi usciti nel 2021, convincendo pubblico e critica e andando a conquistare il titolo di gioco dell’anno ai The Game Awards. Per celebrare il successo del titolo creato da Josef Fares e Hazelight, Electronic Arts ha deciso di organizzare il Two’s Day, ventiquattro ore di celebrazioni che naturalmente prenderanno il via il 2/2/2022 (cioè oggi, per i più disattenti).

Durante queste celebrazioni, potremo trovare It Takes Two a un prezzo scontato del 60% su tutte le piattaforme su cui è disponibile (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S), e non mancheranno sorprese diffuse tramite i canali social di EA Originals. Non è finita qui: le celebrazioni del Two’s Day saranno infatti ripetute il 22/2/2022, e il team ha in mente qualche sorpresa anche per il giorno di San Valentino.