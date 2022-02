Tiny Tina's Wonderlands è entrato in fase gold, in uscita a marzo

Con un messaggio via Twitter che non lascia spazio a interpretazioni, Gearbox ha fatto sapere che Tiny Tina’s Wonderlands è appena entrato in fase gold ed è quindi in linea con la tabella di marcia che gli permetterà di rispettare l’uscita fissata al 25 marzo.

Lo spin-off della saga di Borderlands sarà dunque disponibile alla fine del prossimo mese su PC (in esclusiva temporale su Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Di recente gli sviluppatori hanno svelato le ultime due classi giocabili: il Graveborn e lo Spore Warden.

