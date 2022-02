PlayStation 5: le vendite salgono a quota 17,2 milioni di unità

A distanza di poco più di un anno dal lancio di PlayStation 5, le vendite complessive della console ammiraglia di Sony ammontano a ben 17,2 milioni di unità. Il dato al 31 dicembre è stato diffuso direttamente da Sony nel presentare i risultati finanziari attribuibili all’ultimo trimestre del 2021. In questo arco temporale, PS5 ha piazzato ben 3,9 milioni di console, nonostante la crisi dei microprocessori che ci accompagna da quasi due anni.

La compagnia giapponese ha svelato anche le vendite complessive di PS4, le quali si fermano a quota 116,8 milioni, di cui solo 200 mila piazzate da ottobre a dicembre del 2021. Sul versante PlayStation Plus, invece, gli abbonati sono saliti a quota 47,4 milioni, 600 mila in più rispetto al trimestre precedente.

Condividi con gli amici Inviare