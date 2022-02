Life is Strange: Remastered Collection è disponibile, ecco il trailer di lancio

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Life is Strange: Remastered Collection, la raccolta che include la prima stagione sviluppata da Dontnod e il prequel Before the Storm, realizzato invece da Deck Nine (gli autori di True Colors).









Life is Strange: Remastered Collection è già disponibile su PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. La raccolta rimasterizzata vedrà la luce anche su Nintendo Switch, ma la pubblicazione di questa versione è stata recentemente rinviata a data da destinarsi.