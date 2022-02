Nacon acquisisce Midgar Studio, gli autori di Edge of Eternity

Nacon ha appena annunciato di aver finalizzato l’acquisizione di Midgar Studio, realtà francese autrice del videogioco di ruolo in stile giapponese Edge of Eternity.

“Siamo felici di unire le forze con Nacon, un publisher che ascolta e comprende ciò che stiamo cercando di realizzare,” ha dichiarato Jeremy Zeler-Maury, CEO di Midgar Studio. “Con il loro supporto abbiamo l’opportunità di onorare le nostre ambizioni mantenendo molta libertà creativa.”

Edge of Eternity, già disponibile da qualche tempo su PC, è in uscita anche su console nei prossimi giorni. Il gioco verrà infatti pubblicato il 10 febbraio su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, mentre la versione per Nintendo Switch sarà disponibile qualche giorno più tardi: il 23 febbraio.

Condividi con gli amici Inviare