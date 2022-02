Lost Ark si prepara al lancio con un trailer da 19 minuti

Disponibile già da qualche tempo nel continente asiatico, l’hack ‘n slash free-to-play Lost Ark si prepara ad arrivare anche sul mercato occidentale, e il suo vuole decisamente essere uno sbarco in pompa magna. Per presentare il suo gioco al pubblico, Smilegate RPG ha infatti preparato un trailer da ben 19 minuti, che vede il director Keum Kang Sun presentarci storia, classi, gameplay e attività disponibili in questo titolo dalla natura MMO. Non c’è che dire, il gioco in questione sembra davvero bello massiccio.









I server di Lost Ark si apriranno a tutti i giocatori a partire dall’11 febbraio; e se volete arrivare preparati all’evento, il preload del gioco (poco meno di 60 GB) è già disponibile tramite Steam. Sempre sul negozio digitale di Valve sono in vendita vari Founder’s Pack, che oltre a gingilli estetici e boost di vario tipo per l’esperienza, permettono anche l’accesso anticipato al gioco a partire dalla giornata di oggi.