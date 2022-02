Fortnite non sarà compatibile con lo Steam Deck

Non è certo una novità che lo Steam Deck, proprio come un PC vero e proprio, non limiterà il suo uso alla sola libreria di Steam. Trafficando un minimo, sarà possibile utilizzare il suo sistema operativo per poter accedere, per esempio, alla libreria Xbox Game Pass o a quella Epic Games Store. Chiarimente, resta da vedere la compabilità dei titoli offerti da queste piattaforme con la console di Valve; e a quanto pare che fra i giochi non compatibili ci sarà anche Fortnite.

A dichiararlo è stato il CEO di Epic Games Tim Sweeney in persona, rispondendo a una domanda su Twitter, chiarendo in ogni caso che la sua compagnia sta facendo tutto il possibile per garantire la compatibilità del sistema Easy Anti Cheat. In un’altra risposta, Sweeney ha detto che sono proprio gli imbroglioni il motivo per cui Fortnite non sarà su Steam Deck: “non siamo sicuri che riusciremmo a combattere efficacemente i cheater dovendo fare i conti con una vasta gamma di configurazioni del kernel, incluse quelle personalizzate”.