The Wolf Among Us 2 uscirà nel 2023, pubblicato un nuovo trailer

Come anticipato nel corso della giornata di ieri, The Wolf Among Us 2 è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer, che mostra il buon Bigby Wolf alle prese con i lati più oscuri della sua personalità. Il video include anche la finestra di lancio del gioco, non esattamente dietro l’angolo: l’uscita di questo nuovo capitolo delle storie di Fabletown è infatti prevista per il 2023 su PC tramite Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.









The Wolf Among Us 2 vede il ritorno di Adam Harrington ed Erin Yvette nei panni, rispettivamente di Bigby Wolf e Snow White. Anche lead writer, creative e game director e composer del gioco originale torneranno nei loro ruoli per creare questo seguito.