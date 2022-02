TGM Contest: vinci Dying Light 2!

Volete scoprire se è vero che Dying Light 2 Stay Human dura cinquecento ore, e non vedete l’ora di volteggiare anche voi fra i tetti di Villedor, ma la caterva di ottimi giochi usciti di recente vi obbliga a stringere i cordoni del portafoglio? Nessun problema: l’inossidabile redazione di The Games Machine arriva in vostro soccorso! Grazie al generoso contributo di Techland, siamo infatti in grado di mettere in palio diverse key del gioco (divise fra PC, PS4/PS5 e Xbox One/Series X|S; l’upgrade next-gen è gratuito) ad alcuni lettori, tramite un piccolo contest. I passi che dovete seguire sono molto semplici:

Iscrivervi al nostro forum (se non lo siete già!) e scrivere immediatamente nella discussione Contest TGM, vincete una copia di Dying Light 2 !: “Ciao, lo penso davvero, ma in ogni caso sono qui obbligato a dirvi che siete i migliori da sempre. Mi prostro dinanzi a voi e chiedo al Pastore e voi tutti un codice di Dying Light 2“. Inserite di seguito: “PIattaforma di riferimento: [vostra piattaforma preferita]“.

(se non lo siete già!) e scrivere immediatamente nella discussione !: “Ciao, lo penso davvero, ma in ogni caso sono qui obbligato a dirvi che siete i migliori da sempre. Mi prostro dinanzi a voi e chiedo al Pastore e voi tutti un codice di Dying Light 2“. Inserite di seguito: “PIattaforma di riferimento: [vostra piattaforma preferita]“. Subito sotto, copiare e incollare nel messaggio “Il mattino ha l’oro in bocca, soprattutto se hai uno zombie dietro le chiappe!“

“Il mattino ha l’oro in bocca, soprattutto se hai uno zombie dietro le chiappe!“ Non è strettamente obbligatorio, ma sarete di gran lunga avvantaggiati se dimostrerete di essere affezionati lettori della rivista: in ultimo, scrivete in una frase brevissima quale articolo di TGM 387 (che, ricordiamo, è disponibile anche in versione digitale) vi è piaciuto di più, citandone un breve passaggio (poche parole sono sufficienti, anche tre o quattro).

Ed è tutto qui! I partecipanti più bravi, ligi e rapidi verranno contattati tramite messaggio privato sul forum di The Games Machine, e riceveranno presto la loro key di Dying Light 2. Che state aspettando? Siete ancora qui a leggere? Muoversi, su!