Live A Live torna su Switch con grafica HD-2D

Anche in questo caso, come per Chrono Cross, qualcosa si stava muovendo già da molto tempo. Ora però ne abbiamo la conferma giacché Square Enix e Nintendo hanno annunciato un remake di Live A Live con una nuova veste grafica in HD-2D, la stessa tecnica utilizzata per Octopath Traveler e per il prossimo Triangle Strategy.









Questo JRPG classico ufficialmente mai approdato in Occidente verrà pubblicato in estate su Switch. In questo gioco scopriremo sette storie con protagonisti e ambientazioni storiche differenti da affrontare nell’ordine che preferiamo.

L’uscita del remake di Live A Live è prevista per il 22 luglio. Sul Nintendo eShop è già possibile effettuare il pre-order della versione digitale.