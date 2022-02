Dark Souls: i server torneranno online dopo il lancio di Elden Ring

È passato ormai qualche giorno da quando è emersa una grave falla di sicurezza nel comparto online della trilogia di Dark Souls, che ha portato Bandai Namco a chiudere i server in via precauzionale. E, a quanto pare, il gioco online resterà precluso ancora per almeno un paio di settimane. Bandai e From Software hanno infatti comunicato come gli accertamenti abbiano bisogno di tempo, e per questo motivo “i servizi online per la serie Dark Souls su PC non riprenderanno fino a dopo il lancio di Elden Ring”.

Attenzione: questo non significa necessariamente che potremo tornare a invadere altri giocatori già dal 25 febbraio. Il comunicato specifica infatti che “continueremo a fare tutto il possibile per riattivare questi servizi prima possibile.” Bandai Namco comunicherà una data più precisa per la riapertura dei server non appena sarà sicura di aver attuato tutti gli interventi necessari.