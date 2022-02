Lost Ark: in arrivo una nuova regione di server in Europa

L’enorme popolarità di Lost Ark ha portato con sé le solite criticità che da sempre accompagnano il lancio di nuovi MMORPG, tuttavia in questo caso la situazione è talmente grave che Smilegate RPG e Amazon Games hanno deciso di aprire un’intera regione aggiuntiva di server per i giocatori europei. Le soluzioni tampone dei giorni scorsi si sono rivelate inefficaci, per questo sviluppatori e publisher si stanno muovendo per risolvere quanto prima i problemi. Basti pensare che per entrare in un server possono volerci anche anche dieci ore negli orari di punto, ammesso che si riesca a entrare nella coda a causa dell’enorme mole di utenza che prova ad accedere.

In un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale di Lost Ark, gli sviluppatori fanno sapere di essere al lavoro per aprire la nuova regione, tuttavia potrebbero passare diversi giorni prima che i server vengano attivati. Nel frattempo, Smilegate RPG ha predisposto un pacchetto regalo per scusarsi degli inconvenienti che verrà consegnato a tutti gli utenti che effettueranno il login entro il prossimo 2 marzo (ammesso che ci riescano). Di seguito i contenuti del dono:

Vehicle Selection Chest (choice of either mount) Terpeion Terpeion of the Shadow

Midsummer Night’s Dream Instrument Skin Selection Chest

Healing Battle Item Chest x10

Offensive Battle Item Chest x10

Legendary Rapport Selection Chest x3

Weekly Trade potions Pack x3

Phoenix Plume x20