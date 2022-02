Shadow Warrior 3 è entrato in fase gold

Arriva anche per Shadow Warrior 3 il tradizionale passaggio riservato a tutti i giochi in procinto di uscire. Come annunciato da Flying Wild Hog tramite Twitter, il nuovo capitolo delle avventure di Lo Wang è infatti entrato in fase gold. A proposito, vi ricordiamo che il protagonista chiacchierone della serie di sparatutto da questo capitolo avrà una nuova voce: Jason Liebrecht è infatti stato sostiuito poco tempo fa da Mike Moh.

Il messaggio condiviso dagli sviluppatori avvisa anche che nel corso di questa settimana verrano distribuiti i codici per la stampa. Quindi, se volete saperne di più su Shadow Warrior 3, ricordatevi di tenere d’occhio le pagine della vostra rivista preferita (che naturalmente è TGM) per la nostra recensione.