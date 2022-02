Sea of Thieves: arriva l'avventura Shrouded Islands

Come preannunciato qualche tempo fa, Rare intende movimentare un po’ i mari di Sea of Thieves con le Avventure, eventi speciali che avranno luogo ogni mese e che saranno legati alla storia interna del gioco. Proprio oggi ha preso il via il primo di questi eventi, intitolato Shrouded Islands, che vede una misteriosa nebbia avvolgere le isole del Mare dei Ladri. E naturalmente non manca un video di presentazione per l’evento.









Come possiamo leggere sul blog ufficiale, che fornisce anche un comodo riassunto degli eventi finora, protagonista centrale di questo evento sarà l’enigmatica Belle. Esplorando le isole avvolte dalla nebbia, scopriremo i suoi misteri e i motivi che stanno portando il Mare dei Dannati ad avere un ruolo sempre più importante anche nel mondo dei vivi. L’evento Shrouded Islands è completamente gratuito, e rimarrà attivo su Sea of Thieves fino a 3 marzo.