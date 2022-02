Terraria 2 non è ancora confermato, chiarisce Re-Logic

Se seguite la comunità di appassionati di Terraria, probabilmente nel corso delle ultime ore avrete sentito qualche voce in merito a un potenziale annuncio del suo seguito; e se non le avete sentite, ve ne parliamo noi. Il tutto è nato quando Andrew “Redigit” Spinks, creatore del gioco, ha modificato il luogo di residenza riportato sul suo profilo Twitter in Terraria 2: A New Age.

Sfortunatamente, pare che si trattasse semplicemente di una burla, che peraltro ha coinvolto anche altri esponenti del piccolo studio. A rivelarlo è PC Gamer, a cui l’Head of Business Strategy di Re-Logic Ted “Loki” Murphy ha fornito un chiarimento, spiegando che attualmente lo studio sta ancora sperimentando per cercare di capire quale sarà il suo prossimo progetto. “Anche se sicuramente un seguito di Terraria rientra nel reame delle possibilità, stiamo anche considerando se dedicarci ad altro. Visto lo stato delle cose, non siamo ancora pronti a condividere informazioni sulla direzione che intendiamo intraprendere con il nostro secondo gioco.”

Anche se un suo seguito è ancora in forse, Terraria continua ad andare decisamente bene. Nel corso degli ultimi Premi di Steam, il sandbox ha infatti vinto il premio Atto d’Amore, il che ha spinto i suoi creatori a preparare un altro aggiornamento. Sarà l’ultimo? Visti i trascorsi di Re-Logic, ne dubitiamo.